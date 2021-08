TIVOLI – Brucia sterpaglie nel suo terreno, denunciato

Aveva appena tagliato erba e rami secchi nel terreno di sua proprietà per ripulirel’oliveto, ma ha pensato bene di disfarsi delle sterpaglie dandogli fuoco. Così stamane, lunedì 30 agosto, i Carabinieri Forestali di Guidonia hanno denunciato un italiano di 65 anni proprietario di un terreno in strada Vassi a Tivoli, nella zona di Quintiliolo.

Il blitz dei militari è scattato verso le 9 di mattina durante un normale servizio di pattugliamento del territorio per la prevenzione ambientale, particolarmente intensificato giorno e notte dopo il rogo che due settimane fa ha distrutto decine di ettari di riserva naturale su Monte Catillo. Alle pendici delle alture tiburtine, i Forestali hanno notato un fumo nelle campagne e sono immediatamente intervenuti. L’uomo stava bruciando rifiuti vegetali, violando così l’ordinanza numero 171 emessa il 28 maggio scorso dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti che vieta l’accensione di fuochi di qualsiasi genere durante l’estate, il periodo di massima pericolosità degli incendi.

Lo scorso venerdì 20 agosto nella stessa zona i Forestali avevano denunciato una donna 64enne residente a Guidonia per combustione illecita di rifiuti e smaltimento illecito di rifiuti: in quel caso l’incendiaria era stata sorpresa nelle immediate vicinanze del terreno di proprietà mentre stava bruciando rifiuti vegetali insieme a dei cartoni reperiti appositamente per alimentare il fuoco. Complice il caldo e un leggero vento, la pensionata aveva perso il controllo delle fiamme che si erano diffuse nei campi adiacenti fino ad un piccolo bosco ceduo.

Per domare le fiamme era stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana e altrettante dei volontari della Protezione civile di Tivoli.