TIVOLI – Movida violenta, residente pestato: protestava per il chiasso

Si era lamentato per gli schiamazzi notturni ma in cambio avrebbe ricevuto frasi di scherno e sfida. Ma dalle parole si è passati ai fatti ed è stato pestato a pugni e calci. E’ la disavventura capitata a Tivoli nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 agosto ad un infermiere di 47 anni attualmente ricoverato in ospedale con traumi facciali e 5 costole rotte.

Secondo le prima informazioni raccolte da Tiburno, il fatto è avvenuto dopo la mezzanotte in piazza Palatina, nel Centro storico, il cuore pulsante della movida tiburtina. L’uomo si sarebbe affacciato alla finestra rimproverando alcuni avventori dei locali della zona per il chiasso all’ora tarda, spiegando che l’indomani mattina si sarebbe dovuto alzare presto per recarsi a lavoro. A quel punto, ne sarebbe scaturito un diverbio verbale fino a quando il 47enne ha deciso di scendere in strada ed è stato malmenato.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”, l’uomo ha raccontato ai sanitari di essere stato aggredito da un gruppo di persone note. I medici hanno accertato la frattura di 5 costole, oltre ad un trauma cranico, un trauma facciale, contusioni ed escoriazioni al costato e all’addome: la vittima è stata trasferita all’ospedale di Subiaco.