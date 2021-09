Obbligo vaccinale e terza dose, l’orientamento del Governo

Cabina di regia

“Il Governo va avanti e non vedo nessun disastro all’orizzonte”: ad assicurarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua prima conferenza stampa dopo la pausa estiva. Il premier ha anche minimizzato le polemiche tra gli alleati (a cui però ha chiesto “una maggiore disciplina”), e condannato senza mezzi termini le violenze dei No vax definendole “odiose e vigliacche”.

Green pass Italia esteso, obbligo vaccinale e terza dose per uscire dall’emergenza Covid: l’orientamento di Palazzo Chigi non lascia dubbi.

Si va verso l’obbligo vaccinale e verso la terza dose di vaccino? “Sì a entrambe le domande”, ha risposto il capo del Governo annunciando anche che il Green pass verrà esteso. “Il ministro Speranza ed io ne stiamo parlando da un po’ di tempo”.

Per decidere esattamente quali saranno i passi da compiere ed i settori prioritari, è prevista una cabina di regia come chiesto da Matteo Salvini.

Draghi ha voluto esprimere solidarietà a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei No Vax, “una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia”, ha detto alludendo alle aggressioni dei giorni scorsi contro medici e giornalisti.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il presidente del Consiglio si è detto “abbastanza fiducioso che si possa raggiungere l’obiettivo dell’80% per fine settembre”. Sul capitolo istruzione “La scuola in presenza è sempre stata una priorità”, ha commentato il premier sottolineando che, ad oggi, il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino.