Ritorno a scuola: addio alle cattedre vacanti

Mascherine e ingressi scaglionati

Il nuovo anno scolastico partirà con tutti gli insegnanti in cattedra e da lunedì prossimo sarà operativa la piattaforma per controllare il Green pass in possesso dei docenti.

Addio quindi alle cattedre vacanti: sono infatti 60 mila i nuovi assunti con incarichi annuali quasi tutti assegnati. I vuoti da riempire saranno quelli dei personale scolastico non in regola con la certificazione verde, pochi in realtà visto che il 92% è già stato vaccinato.

In Alto Adige, unica regione nella quale è già suonata la campanella, sono una sessantina i professori ancora senza carta verde ma sono in tanti ad aver annunciato in proposito un passo indietro.

La promessa del ministro dell’Istruzione Bianchi è quella di procedere attraverso controlli semplici anche a garanzia della privacy.

Per un ritorno in presenza in sicurezza, si prevede che i banchi possano essere posizionati anche ad un metro di distanza mantenendo comunque la mascherina: per toglierla nelle classi in cui tutti sono vaccinati, bisognerà aspettare apposite linee guida del Governo.

Sono possibili inoltre ingressi scaglionati, soprattutto nelle grandi città per evitare assembramenti sui mezzi pubblici.

A difesa della scuola in presenza ci sarà anche il monitoraggio con test salivari a campione sugli studenti che il ministro Bianchi propone di estendere oltre le cosiddette scuole sentinella.

In una prima fase la raccolta dei campioni sarà fatta con l’ausilio di sanitari, poi se ne occuperanno direttamente le famiglie