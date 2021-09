Monterotondo: auto si rovescia su un lato

E’ di qualche minuto fa la notizia di un incidente a Monterotondo. Ancora una volta sulla rotatoria di via Sandro Pertini (lungo la pista ciclabile), per cause ancora da accertare, un suv nero si è rovesciato su un lato, rompendo anche tutto il vetro anteriore, ferito il conducente dell’autovettura. Sul posto sono giunti la Protezione Civile e i Carabinieri a regolare il traffico.



La viabilità sulla rotatoria è al momento interdetta all’uscita in direzione Mentana/Castel Chiodato mentre solo rallentamenti si registrano verso le altre due direzioni, Monterotondo/Monterotondo Scalo e Monterotondo/Mentana.