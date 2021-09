Terza dose vaccino a immunodepressi e trapiantati

“Opzione obbligatoria”

Dall’Aifa arriva il via libera alla terza dose di vaccino: si userà Pfizer o Moderna, partendo dagli immunodepressi e trapiantati.

In questi casi, si prevede di somministrarla almeno a 28 giorni dalla seconda. Dopo sei mesi per le altre categorie cioè over 80, ospiti delle Residenze per gli anziani e personale sanitario a rischio.

Prima del parere dell’Agenzia del Farmaco, avevano preannunciato che si sarebbe partiti con la nuova somministrazione sia il ministro Roberto Speranza che il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo.

Per il responsabile del dicastero della Salute, il vaccino è l’arma per uscire dalla pandemia non escludendo l’opzione di renderlo obbligatorio. “Ne valuteremo la necessità”, ha detto. “In autunno ci saremo fatti in proposito un’idea compiuta, sempre con il confronto con la comunità scientifica nazionale”.