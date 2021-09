Il 19 settembre – a coronamento dei percorsi laboratoriali partiti negli scorsi mesi e in fase di conclusione – sarà realizzato un workshop all’interno del Castello di Lunghezza. Obiettivo dell’iniziativa è offrire nuove conoscenze e spunti educativi partendo dalla musica e dalle emozioni.

L’iniziativa formativa dal titolo “I suoni delle emozioni: relazionarsi ed esprimersi con la musica” sarà tenuta dall’ente non profit Pino Daniele Trust Onlus presieduta da Alessandro Daniele, e coinvolgerà giovani studenti dei corsi PopRock del conservatorio di Musica Giuseppe verdi di Milano coordinati dal M° Fabrizio Bianco.

Il workshop si terrà dalle 18 alle 20 nella location del Castello di Lunghezza e prevede al suo interno diversi momenti che coinvolgeranno in maniera attiva bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. “Speriamo con questo evento di regalare ai minori di Ponte di Nona, beneficiari principali del nostro percorso progettuale che ha previsto attivazione di servizi estivi, formazione informale sul territorio e laboratori un’occasione in più per rafforzare competenze, mettersi in relazione tra pari, affrontare emozioni e sentimenti mediante la musica oltre che conoscere storie positive di giovani che nelle arti e nelle proprie capacità hanno deciso di crederci davvero ottenendo grandi risultati – spiega Michela Campana, presidente di Consorzio Innopolis – Abbiamo scelto, per questo, di coinvolgere l’ente non profit “Pino Daniele Trust Onlus” che ha fatto dell’educazione dei ragazzi, del contrasto alla povertà educativa minorile e del supporto alle nuove generazioni mediante la musica e le arti in generale una vera e propria mission, fonte di ispirazione continua che parte dall’opera e dagli insegnamenti di vita del grande e amato cantauotore Pino Daniele”.

