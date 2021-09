Istat: aumentano gli occupati nel secondo trimestre ’21

Parziali segnali positivi sul fronte occupazionale: l’Istat ha rilevato un aumento di 338 mila occupati (+1,5%) rispetto al trimestre precedente con una crescita di 523.000 unità sullo stesso periodo del 2020.

All’appello però mancano ancora 678.000 occupati. In particolare sono al lavoro 370.000 donne in meno (-3,7% a fronte del -2,3% degli uomini). Gli occupati tra i 15 e i 34 anni sono 199.000 in meno sul secondo trimestre del 2019 (-3,8%).