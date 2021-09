MONTEROTONDO – Cane in catena, scatta la multa

Le Guardie Zoofile APG hanno effettuato un controllo sulla detenzione di alcuni cani nel territorio del Comune di Monterotondo.

La situazione era stata attenzionata da tempo, ma nei mesi precedenti, a seguito di controlli da parte delle forze dell’ordine e della ASL competente, sembrava essere rientrata e la catena messa a norma secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 34/97 prima degli ultimi aggiornamenti.

Dopo poco però il cane è stato rimesso a catena corta e più volte, attorcigliandosi la catena, non riusciva a muoversi e raggiungere la cuccia comunque non a norma. Avvisati quindi della condizione le guardie zoofile sono intervenute con la massima urgenza per liberare il cane.

“Giunti sul posto abbiamo trovato all’interno del grande terreno 4 cani intestati a diversi soggetti,uno dei quali proprietario anche del terreno ma in stato di isolamento causa covid 19. Nonostante le difficoltà nel reperire la titolarità dei diversi cani e riuscire ad identificare almeno uno dei proprietari, il servizio è stato portato a termine – spiegano le guardie zoofile – Considerata la gravità della situazione e la non rispondenza della catena nemmeno a quanto stabilito dalla legge prima degli aggiornamenti, si è proceduto ad emettere sanzione come stabilito dal nuovo articolo 19 che ne vieta completamente l’uso, si è inoltre intimato di liberare il cane e realizzare per lui un recinto fornito di cuccia e idoneo riparo poiché, a quanto dichiarato, risulta aggressivo con l’altro maschio presente. Ribadiamo che l’uso della catena è attualmente vietato e l’importo della sanzione è aumentato da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro”.