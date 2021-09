Eccellenza, vince solo la Tivoli. Cinquina al Pomezia

di Valerio De Benedetti

Un pari (1-1) alla fine della prima frazione, poi nella seconda l’uragano Tivoli si abbatte sull’Indomita Pomezia siglando altre quattro reti. Doppiette per Valentini e Virdis, alle quali si aggiunge il gol di bomber Danieli. Gli amarantoblu ottengono così la prima vittoria del proprio campionato nella giornata d’esordio. Non va bene invece la prima in campo di Villalba e Sant’Angelo Romano. Cinque le reti subite dai tiburtini, che escono sconfitti nonostante le reti di capitan Ranieri e Menicucci contro la Vigor Perconti. Il Sant’Angelo di Lucani perde di misura sul campo della Luiss, non sfigurando contro la formazione romana.

Luiss – S. Angelo 2 – 1

Tivoli – I. Pomezia 5 – 1

Vigor Perconti – Villalba 5 – 2