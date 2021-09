La Tivoli 1919 vince all’esordio con una goleada

Con una sonora cinquina la Tivoli Calcio 1919 regola la gara d’esordio contro l’Indomita Pomezia. La prima di campionato, all’Olindo Galli, sorride ai tiburtini che legittima il ruolo di favorita del girone.

Le reti, tutte arrivate sugli sviluppi di calci piazzati, portano le firme di due difensori, Valentini e Virdis autori di una doppietta, e del bomber, subentrato dalla panchina, Danieli.

IL PRIMO TEMPO

Come nell’esordio in Coppa Italia, contro il Villaba Ocres Moca, nel primo tempo la 1919 parte col freno a mano tirato e complice la tattica degli avversari, quanto mai attendista, non crea molti pericoli alla porta avversaria. Il parziale, dopo i primi 45’ di gioco, è di 1 a 1. Oltre alla rete di Valentini, al 19’ con Valentini di testa su calcio d’angolo, la Tivoli centra un palo con De Marco, al 22’, dopo una bellissima progressione sulla fascia.

L’Indomita Pomezia, a tempo scaduto, trova il pareggio con un’azione rocambolesca. Marino, approfittando di un’incomprensione della difesa tiburtina, segna da fuori cogliendo impreparato Vento che, comunque, avrà modo di riscattarsi nel finale di gara con una splendida parata su un insidioso calcio di punizione dal limite.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa parte subito con la Tivoli in avanti che, già al 6’, riesce a riportarsi in vantaggio grazie a Virdis.

L’Indomita non si vede ed i padroni di casa al 20’ con Danieli, al 26’ con Valentini ed al 40’ con Virdis, regolano la pratica. Ad eccezione di una punizione al 45’ gli ospiti non si sono mai resi pericolosi.

TIVOLI 1919: Vento, Giocondi, Fè, Valentini, Mastromattei (27’ st Bianco), Virdis, Ferrari (7’ st De Costanzo), Orlando (26’ st Torsellini), De Sousa (16’ st Danieli), Fatati, De Marco (31’ st Paolacci). All. Pascucci. A disp.: Simeoni, Dominici, D’Urbano, Bianco, Laurenti, De Costanzo, Torsellini, Danieli, Paolacci.

INDOMITA POMEZIA: Mastella, Ambrosiano, Alberto Del Grosso (15’ st Gentili), Oliva, Ugolin (34’ st Campo), Zanoni (1’ st Andrea Del Grosso), Seferi, Battaglia, Italiano (34’ st Cariello), Marino, Giovanazzi. All. Aiello. A dissi.: Medei, Campo, Ciuro, Crisci, Andrea Del Grosso, Cariello, Gentili, Mladenov, Scalampa.

Arbitro Casini di Roma 1. Assistenti: Giovagnoli e Rosati di Roma 2.

Reti: 19’ pt e 26’ st Valentini, 7’ e 40’ st Virdis, 20’ st Danieli (T); Marino (IP)

Ammoniti: Ferrari (T).