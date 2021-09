Tra qualche minuto la Salaria sarà chiusa al traffico, – come da disposizioni – così come la ferrovia, il fiume Tevere e lo spazio aereo. Per chi non avesse ancora evacuato, i volontari e le forze dell’ordine sono all’opera per favorire il raggiungimento del centro raccolta presso la torre civica.

Il suono della sirena annuncerà l’avvenuta evacuazione della “zona rossa”