“The Ferragnez” in arrivo su Amazon Prime Video

Ebbene sì. dopo Unposted, il docufilm italiano del 2019 diretto da Elisa Amoruso, i Ferragnez sbarcano sul piccolo schermo con una serie TV targata Amazon Prime Video. “Non vedo l’ora di potervi raccontare di più, per il momento siamo così emozionati. Vedrete: l’amerete!” ha dichiarato l’influencer sui social.

Lo abbiamo fatto! Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di annunciare la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Sarà trasmessa nel dicembre 2021 in tutto il mondo.

La serie verrà trasmessa nel dicembre 2021 in tutto il mondo. Sulla scia dello successo americano Al passo con i Kardashian (Keeping Up with the Kardashians), in onda dal 2007, adesso anche l’Italia può avere il suo show sulla famiglia più glamour del momento.

