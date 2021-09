Ancora grattacapi per i cittadini di Capena infatti, Acea sta ancora lavorando per ripristinare il regolare flusso idrico. In molte zone la situazione di emergenza è rientrata. In altri punti permane ancora la criticità.

Per far fronte al disagio delle famiglie in carenza idrica, Acea ha posizionato un’autobotte in Via Le Piane incrocio con Via Provinciale (di fronte stazione carabinieri).