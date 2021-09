GUIDONIA – Arena in comune, al via la proiezione dei film

Nella serata di oggi Mercoledì 22 settembre, alle ore 20:45, si terrà la prima proiezione dedicata al primo appuntamento di “L’arena in Comune”, in Piazza Due Giugno.

L’evento organizzato dal Comune di Guidonia Montecelio in collaborazione con la “European culture and sport organization” e cofinanziato dalla Regione Lazio, ha come finalità la fruizione gratuita della cinematografia per i cittadini, che avranno la possibilità di godere dei cinque appuntamenti previsti fino al 26 settembre.

Ad inaugurare l’evento sarà il film “La Dea Fortuna” del regista turco Ferzan Özpetek, per proseguire con il film “Joker” dello statunitense Todd Philipps nella serata di giovedì 23 settembre, “American Sniper” di Clint Eastwood che sarà proiettato venerdì 24 settembre, per poi terminare nel weekend con “Aquaman” di James Wan e “Uno di famiglia” dell’Italiano Alessio Maria Federici, rispettivamente nelle serate di sabato 25 e domenica 26.

L’ingresso sarà completamente gratuito e sarà svolto nel completo rispetto delle norme anticovid, infatti per accedere alle proiezioni sarà necessario esibire il Green Pass. (Em.Lan)

Condividi l'articolo: