Capena. Tour fra vie storiche, monumenti e fontane

Spesse volte attratti dai messaggi pubblicitari oppure dalla moda del momento dimentichiamo le straordinarie bellezze presenti del nord est, per andare in luoghi lontani. L’occasione per riscoprire le “ricchezze” locali può essere concretizzata sabato 25 settembre, ore 17.00, a Piazza del Popolo. La passeggiata fra le vie cittadine per riscoprire fontane e monumenti è davvero da non perdere. L’iniziativa lodevole è stata organizzata dal Gruppo Archeologico Romano Sezione di Capena

