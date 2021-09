GUIDONIA – Incendio a Villalba, fiamme a ridosso di case e roulotte

Le fiamme sarebbero divampate in un terreno incolto adiacente la linea ferroviaria, lambendo sia le abitazioni che l’accampamento. Panico oggi pomeriggio, mercoledì 22 settembre, a Villalba di Guidonia dove le fiamme alte e la colonna di fumo nero ha fatto pensare al peggio.

Sul posto per domare il rogo sono intervenuti:

Il nucleo volontari di Guidonia con 2 squadre (botte e pick-up), la squadra di Roma est lunghezza, l’arfi Roma i vvaa tivoli e il gos tivoli Mentana, Monterotondo, Nomentum, Ares 118 Oltre alla Polizia di stato Tivoli, cc Guidonia, la Polizia locale di Tivoli e gli Ispettori ambientali della “Congeav” di Tivoli

Tutto è accaduto in via Udine dove le fiamme hanno lambito le case e oltrepassato i binari della linea ferroviaria per attaccare un cumulo di rifiuti abbandonato all’interno del campo rom di via dei Bagni Vecchi, abitato da slavi e cittadini italiani, dove già il 7 marzo 2019 scoppiò un violento incendio in cui perse la vita un 80enne bosniaco. Le fiamme sono state domate.