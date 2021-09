Monterotondo. All’Istituto “Espazia” i genitori chiedono invano il tempo pieno

Gli istituti scolastici tiburtini, continuano ad essere oggetto delle attenzioni dei genitori costretti ad intervenire davanti i deficit. In questo caso sotto i riflettori finisce la Direzione Scolastica dell’IC Espazia.” Chiedo nuovamente- ha affermato G.O.- e con immediatezza, al fine di offrire un migliore servizio ai bambini frequentanti e ai genitori, il passaggio al tempo pieno (08:00 – 16:30) e con il pasto da casa. Ciò, in considerazione di agevolare soprattutto i genitori entrambi lavoratori e non come soluzione definitiva per la fruizione del pasto, ma temporanea in attesa di definire il nuovo servizio mensa. Senza tralasciare il fattore emotivo e psicologico di bambini che non hanno certezze e soffrono la mancata attivazione del servizio mensa, il quale rappresenta, soprattutto per i più piccoli, un importante momento conviviale e di crescita, i danni che si stanno arrecando alle famiglie interessate e con coniugi entrambi lavoratori sono elevati e, oltre che di natura economica (aumento del costo di eventuali babysitter), sono di tipo organizzativo (permessi e ferie dal lavoro che si potrebbero fruire in altri periodi dell’anno e che invece si è costretti ad utilizzare per ovviare a problematiche non imputabili ai genitori). Mi riservo, qualora non si definisse nell’immediato una soluzione, di presentare un esposto, di modo che chi di competenza possa approfondire”.

La risposta del Sindaco Riccardo Varone

“Domani sarà indetta una riunione con tutte le presidi, alcune scuole hanno ancora problemi di organico sia come insegnanti, sia come personale ATA (bidelli) e dunque sono in difficoltà per garantire il tempo pieno.

Tra oggi e domani, assicura il Sindaco – verrà fatta una comunicazione sulla refezione scolastica ed il tempo pieno, ma prima però, servirà la disponibilità ad iniziare da parte delle scuole, con tutti gli organici al completo.”