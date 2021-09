Castelnuovo di Porto. Il plesso Matteotti nel caos totale

La scuola da poco iniziata presenta già una serie di difficoltà all’entrata del plesso Matteotti. Tutte le mattine i cittadini cercano di essere disciplinati alla ricerca del “parcheggio che non c’è” presso il campo sportivo. La Polizia Locale, tra mille difficoltà, prova a disciplinare il tutto, ma può certo “inventare” dei parcheggi. “Ho espresso- ha dichiarato un cittadino- già un anno fa, scrivendo alla Maggioranza che scuola e mercato non possono convivere ed ho suggerito anche la soluzione. In compenso abbiamo ricevuto in eredità un nuovo “altare pagano” da ammirare, mente con l’auto si va alla ricerca del “posto che non c’è”.

