Dalla Regione 1 milione di euro per discoteche e sale ballo

“Un sostegno al settore delle discoteche e delle sale da ballo, colpito dalla pandemia e costretto a chiusure prolungate. La Regione Lazio ha messo in campo risorse per un milione di euro a favore di micro, piccole e medie imprese che hanno sofferto enormemente le norme di contenimento del virus decise nell’interesse del paese. Siamo convinti però che questo sacrificio e il senso di responsabilità con cui gli operatori hanno affrontato la situazione vada sostenuto con determinazione, in primis dalle istituzioni. Lo abbiamo sempre detto, dalla pandemia, e dalla crisi economica che ne è derivata, si esce tutti insieme.” Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

I beneficiari saranno le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del Lazio classificate come discoteche, sale da ballo e locali assimilati (codice Ateco 93.29.10) che abbiano subito un calo di fatturato nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Sono escluse dal contributo le imprese sottoposte nel 2021 a provvedimenti di chiusura per violazione delle regole sul contenimento del contagio.

Il contributo che potrà essere concesso sarà articolato in tre fasce, a seconda del fatturato dell’impresa nel 2019: alle imprese con meno di 500.000 euro di fatturato andranno 5.000 euro, a quelle con un fatturato compreso fra 500.000 e un milione di euro 8.000 euro e a quelle con un fatturato superiore a un milione di euro 10.000 euro.