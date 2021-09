Sei squadre dei vigili del fuoco e carabinieri al lavoro per tentare di fermare un vasto incendio che si è sviluppato in serata, domenica 26 settembre, nella tipografia Palombi & Lanci in via Lago di Albano, a Villa Adriana Impossibile per ora accertare le cause dell’incendio.

Le fiamme, alte e visibili dalla via Maremmana, hanno avvolto parte dello stabilimento.