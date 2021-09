Dopo le tante segnalazioni finite nel vuoto per chiedere al Comune interventi di manutenzione urgente (un bambino molto piccolo si è fatto male è scritto in una nota) la “voce” dell’”Associazione Campolimpido C’è” è arrivata a Palazzo San Bernardino, attraverso Partecipazione Popolare.

Il Sindaco Giuseppe Proietti, ha garantito che farà partire un sopralluogo quanto prima per verificare le condizioni in cui versa il Parco Umberto Paglia ed intervenire in base alle stesse.