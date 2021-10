Serie D, lo Scalo strappa il primo punto: termina pari la sfida con l’Ostiamare

Il Real Monterotondo Scalo ottiene il primo punto stagionale sul campo dell’Ostiamare. Presso lo stadio Anco Marzio di Ostia, gli eretini mantengono per la prima volta in stagione inviolata la porta strappando uno 0-0 al fischio finale. Un risultato che permette ai ragazzi di Gregori di abbandonare l’ultimo gradino della classifica e piazzarsi in 16esima posizione insieme ad Albalonga e Formia. Fanalino di coda la Vis Artena. Un punto che fa morale soprattutto in vista dei prossimi difficili impegni.

Condividi l'articolo: