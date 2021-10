Rocca Pia si illumina di rosa

Rocca Pia si illuninerà di rosa per cinque giorni, dal 9 al 13 ottobre. Un’iniziativa ideata dal Comune di Tivoli che ha aderito alla giornata per la sensibilizzazione nella lotta al tumore metastatico al seno. L’obiettivo della manifestazione – che dedica il mese di ottobre alla prevenzione del tumore al seno – è di favorire la conoscenza su una patologia cronica, con la quale convivono oggi in Italia 37mila persone (donne, ma in percentuale minima anche uomini), e le sue problematiche.Oltre all’illuminazione del complesso monumentale della Rocca Pia, domenica 10 ottobre si terrà una passeggiata pedonale e ciclabile attraverso le strade del centro storico di Tivoli, partendo da piazza Rivarola alle 10 e con arrivo a piazza Garibaldi.

Saranno, inoltre, installati nelle piazze principali del centro alcuni gazebo per diffondere materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno e per far conoscere meglio il tumore metastatico.

Importante sarà la collaborazione dell’associazione nazionale dei carabinieri in congedo della sezione di Tivoli e della Croce Rossa cittadina.

“L’obiettivo di questa amministrazione è contribuire a mantenere alta l’attenzione su una patologia che purtroppo colpisce molte donne coinvolgendo anche le loro famiglie. Un tema che mi sta particolarmente a cuore”, il commento della consigliera comunale Pamela Corbo, che ha supportato le associazioni organizzatrici nella realizzazione dell’evento. Come “Per lei” e “Abrcadabra” ma anche “Tibur bike team”, “Volontario per te” ed “Europa donna”.