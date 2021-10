Promozione 2021/22 – Il Focus sulla 2° giornata

Castrum Monterotondo – Zena Montecelio (Girone B)

Esordio casalingo per in gialloblu anche se per la prima trasferta gli eretini non si sono dovuti spostare poi tanto: alla prima giornata è arrivata infatti una fantastica vittoria per 2-1 contro i “cugini” del Nomentum. La doppietta di Gatta ha fatto esultare compagni e tifosi, ed il n°11 di domenica scorsa vorrà sicuramente ripetersi anche contro i Grifoni. L’obiettivo della società, riportato anche tramite le parole di mister Checchi e del team manager Benigni, rimane quello della salvezza ma non sarebbe una sorpresa se gli eretini riuscissero ad ottenere qualche risultato in più.

Prima trasferta invece per lo Zena che è ancora a caccia dei primi punti in campionato, dopo la sconfitta casalinga all’esordio, per 2-3, nel derby contro il Setteville Caserosse. L’impegno sembra proibitivo per i grifoni, i quali però possono vantare una buona fase offensiva: nelle prime due uscite ufficiali sono infatti arrivati quattro gol, da migliorare la fase difensiva (sei gol subiti tra Coppa Italia e Campionato).

Guidonia – Nomentum (Girone B)

Una sfida d’alta quota, almeno sulla carta, tra due squadre che però non hanno trovato la vittoria nella prima giornata di campionato, a dimostrazione dell’elevato livello di questo Girone B.

Il Guidonia esce con un punto dallo Stadio “Sandro Pertini”, dopo aver ribaltato l’iniziale svantaggio grazie ad una rete di Cioffi. I ragazzi di mister Mariani, attesi dall’esordio casalingo in campionato, sono chiamati a mostrare qualcosa in più in vista di un impegno che si preannuncia complicato anche nelle mura amiche del “Comunale”.

Il Nomentum è in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna nel derby con il Castrum Monterotondo. I ragazzi di mister Laurenti vorranno ripartire da un finale di gara arrembante dove è arrivato il gol della bandiera firmato da De Dominicis, uno dei giocatori migliori in campo. Una rosa giovane che magari pecca un po’ di esperienza, ma che possiede i mezzi tecnici per rendersi protagonisti in questo campionato. Il tempo per cambiare rotta è ancora molto.

Passo Corese – Fiano Romano (Girone B)

Trasferta che sa di derby per il Fiano Romano, che per il primo match fuori casa giocherà allo “Stadio Leprignano” di Capena contro il Passo Corese.

La compagine reatina ha iniziato come meglio non poteva il proprio campionato, aggiudicandosi l’incontro con l’Almas Roma per 2-3. Impegno dunque difficile per i ragazzi di mister Antoniutti che affronteranno una compagine che scenderà in campo sull’onda dell’entusiasmo e volenterosa di portare avanti questa striscia vittoriosa. Sarà dunque una battaglia vera per i tre punti tra la squadra tiberina ed i reatini allenati da Benigni, nessuno vuole uscire dal campo con zero punti in tasca.

Setteville Caserosse – Poggio Mirteto (Girone B)

Esordio casalingo in campionato anche per il Setteville Caserosse che ha ottenuto i primi tre punti stagionali nel derby della Città dell’Aria contro i grifoni dello Zena Montecelio.

Vittoria pirotecnica per i ragazzi di mister Di Vico, che ottengono la vittoria grazie al colpo di testa vincente di Garritano nella ripresa. Nel primo tempo, terminato 2-2, i tifosi neutrali si sono sicuramente divertiti ma l’allenatore del Setteville avrà avuto senz’altro qualcosa da ridire ad una fase difensiva non perfetta.

Tutt’altra storia per il Poggio Mirteto, protagonista dell’unico incontro terminato a reti bianche nel girone B. Nessun gol è stato segnato nella sfida contro l’ALM Romulea. A Cardinal dell’Acqua i reatini andranno a caccia senz’altro della prima marcatura stagionale.

Torre Angela – Vis Subiaco (Girone D)

Trasferta in terra capitolina per la Vis Subiaco, che giocherà a partire dalle ore 11:00 di domenica 8/10 al campo di Via Amico Aspertini.

All’esordio, in casa contro il Vivace Grottaferrata, il tabellino ha registrato un pirotecnico 3-3. Decisive le reti di Pasqualoni (doppietta) e la marcatura di Basilico. Mister Ferretti si dice soddisfatto a metà: domenica il Subiaco farà di tutto per ottenere la prima vittoria stagionale, nonostante il campo difficile.

Vicovaro – Bi.Ti. Calcio (Girone D)

Scende in campo anche il Vicovaro, per la prima volta tra le mura amiche, dopo aver fermato sull’1-1 la superpotenza Rocca Priora RDP. Un risultato che soddisfa, seppur non completamente, mister Lillo, visto che il pareggio è arrivato contro una delle squadre più quotate per la vittoria finale.

Domenica arriva da Marino la Bi.Ti. Calcio, anch’essa protagonista di un pareggio per 1-1 in casa contro il Città di Valmontone. Le premesse per ottenere la prima vittoria stagionale ci sono tutte, ma gli avversari non saranno troppo d’accordo. Le attese sono rivolte anche verso bomber Catracchia che dopo aver trovato la via della rete numerose volte tra amichevoli e Coppa Italia cercherà di sbloccarsi anche in campioanto.

Vivace Grottaferrata 1922 – Villa Adriana (Girone D)

Prima trasferta in campionato per il Villa Adriana, che vuole dare seguito alla vittoria ottenuta alla prima di campionato per 2-0 contro il Bellegra.

Tiene ancora banco la questione “campo”, l’esordio casalingo è infatti avvenuto a Castelverde dati i noti problemi riscontrati nell’impiantistica sportiva di Tivoli. Numerose persone si sono mosse a riguardo ma per ora sembra non essersi trovata ancora soluzione.

Il campo (di Castelverde) ha comunque regalato una grande soddisfazione a mister Gianni, ex giocatore tra l’altro proprio dei “coccodrilli”: le reti di Palombi e Cotugno hanno garantito la vittoria. Domenica la trasferta ai castelli romani si preannuncia difficile, il Grottaferrata ha infatti pareggiato per 3-3 contro un promettente Subiaco.

Un match che potrebbe rivelare le vere ambizioni di questo Villa Adriana in questo campionato di Promozione.

Luca Pellegrini