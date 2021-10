Monterotondo. Devastata la panchina dedicata alla violenza sulle donne

E’ stata squarciata e demolita dai vandali la panchina rossa, al Parco Arcobaleno. L’opera dedicata alla violenza di genere, donata dall’UPE al Comune di Monterotondo realizzata dall’artista Pietra Barrasso è stata brutalmente danneggiata. Un gesto incivile che può solo essere condannato. L’atto vandalico è un attacco alla memoria delle donne vittime di violenza e verso tutti coloro, che ogni giorno lottano per far rispettare i diritti delle persone più deboli. L’Amministrazione, ha già annunciato che la panchina rossa sarà riposizionata, ma senza togliere i segni di questa nuova ferita. Quello che è accaduto non può certo essere “cancellato” dal Parco oppure dimenticato dalla comunità.

