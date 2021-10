Giornata del Camminare, da Tivoli alla scoperta degli acquedotti romani

In occasione della Giornata del camminare, per domani, domenica 10 ottobre, il circolo Legambiente di Tivoli, in collaborazione con le associazioni di Alleanza prenestina, organizza un’escursione alla scoperta degli antichi acquedotti romani. Obiettivo puntato sui mitici “Giganti dell’acqua” in una passeggiata di circa cinque ore che partirà da Tivoli. Appuntamento alle 8,15 a Tivoli, davanti al cancello del Santuario di Ercole Vincitore.

I Si attraversa il centro storico e si prosegue per strada di Pomata, Gericomio, Ponte Sant’Antonio. Al Torrino dei Gelsi con una piccola cifra (6-7 euro) si può fare su prenotazione una merenda con prodotti locali. Il pranzo invece sarà al sacco: ciascuno lo porta da casa.

L’escursione sarà l’occasione per presentare il “Cammino dei Giganti”, un itinerario che collega gli acquedotti romani al Tempio della Fortuna Primigenia di Palestrina e al Tempio di Ercole Vincitore di Tivoli.

Il percorso

La camminata è di circa cinque ore. Il ritorno è previsto alle ore 17 circa. Percorso classificato E. Per circa 300 metri inoltre, a causa di una interruzione, sarà necessario scendere e salire nel fosso su graditi di terra supportati da una corda di appoggio.

Per info e prenotazioni giainnocenti@alice.it 338.7172081