La Tibur Volley riparte

Come trazione la Tibur Volley è impegnata in diverse categorie, con il target di primeggiare nel corso di una stagione impegnativa e molto lunga. Rammentiamo che nell’ultima stagione disputata completamente, quindi prima del Covid, la giovanissima formazione under tredici femminile è entrata nel gotha regionale della categoria disputando un campionato davvero straordinario. “La stagione- ha affermato con soddisfazione il presidente Rondinone- è iniziata molto bene. Siamo felici di essere tornati alla nostra attività. Siamo il solo team di serie D femminile del nord est impegnato in un campionato regionale under femminile. Le ragazze hanno iniziato la preparazione e il 16 ottobre debuttano a Tivoli Terme, contro il Castelnuovo di Porto. Abbiamo disputato una serie di amichevoli con un gruppo molto giovane, che deve crescere. La Prima Divisone maschile è mix fra esperti e giovani. Inoltre, siamo in competizione con i team under 18 femminile, under 17 maschile e under 13 femminile. Ottimi riscontri sono giunti dai più piccoli che hanno dimostrato grandi potenzialità, anche se sono arrivati da poco. Loro- ha concluso il presidente- rappresentano il nostro futuro”.

FGI