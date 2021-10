ANPCI – Il caloroso messaggio del Presidente ai Sindaci eletti

Grazie a chi ha avuto il coraggio di fare una scelta, conoscendo le difficoltà che il ruolo di Sindaco (e consigliere), in un contesto lontano dai riflettori della ribalta nazionale porta ad avere. Grazie a chi si è messo in gioco, grazie a chi continua, anche dopo lustri di vita amministrativa, a rimettersi in gioco per il bene della sua popolazione, grazie a chi non essendo eletto, contribuirà a dare un valore ad una minoranza costruttiva. Qualunque sia stato il responso delle urne, siete tutti vincitori, per una scelta che è sempre più difficile da prendere! In bocca al lupo e buon lavoro. Per molti di voi sarà la prima volta di vestire la fascia tricolore o sedere nei banchi del Consiglio Comunale, prendere decisioni per la propria comunità, altri avranno già esperienza, a tutti voi vada il nostro più sincero ringraziamento per quanto fate per i vostri Paesi e per la vostra gente, un caloroso augurio di svolgere serenamente e pienamente il mandato che gli elettori vi hanno dato. – Conclude Franca Biglio –

