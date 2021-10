Gianni Mauro premiato al “Menotti Art Festival” di Spoleto

L’artista mentanese di adozione Gianni Mauro è stato premiato al “Menotti Art Festival” di Spoleto per il suo ultimo romanzo “L’evanescente Emilia e le sue confuse non vite” (ED. IL PAPAVERO).

Il “Menotti Art Festival” nasce da una costola del “Festival dei due mondi di Spoleto” che fu fondato, appunto, dal Maestro Giancarlo Menotti. Il Presidente dell’evento Il Professor Luca Filipponi è stato, per anni, uno stretto collaboratore del Geniale Giancarlo Menotti. In questa occasione Gianni Mauro è stato premiato nella sezione “Letteratura”, per la sua ultima fatica di scrittore. Nell’ambito dell’importante evento Gianni Mauro ha conosciuto la meravigliosa e affascinante giornalista, modella, attrice Marta Krevsun, anche lei premiata nella stessa sezione. Ricordiamo la stupenda Marta Krevsun come “tentatrice” del Reality “Temptation Island”.

Il Multitasking (scrittore, autore, attore) Gianni Mauro è stato colpito dalla solarità e dalla sensibilità della incantevole Modella (nata in Ucraina, ma trasferitasi a Napoli all’età di 16 anni, dove si è laureata in ingegneria biomedica) e sta pensando di realizzare con lei un importante “progetto artistico”. L’inarrestabile artista di origine salernitana – membro della storica e dissacrante band dei Pandemonium – sta inoltre per pubblicare un EP come cantautore intitolato “Fra ironia e malinconia”, scritto in collaborazione con il fratello Bruno Mauro straordinario musicista e arrangiatore, che uscirà a breve su tutte le piattaforme digitali. Il brano “Mi butto dentro al jezz” estremamente dissacrante, farà da apripista alle altre nuove canzoni che Gianni duetterà con due giovanissime talentuose cantanti “Gaia Bianco “ e “Monica Rispoli”, che hanno partecipato, con successo, alla famosa rassegna musicale “Palco d’autore” organizzata dal Patron Tino Coppola. In questa occasione Gianni Mauro ha cantato, in anteprima, il divertente brano“Mi butto dentro al Jezz”.