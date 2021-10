L’avvocato Uliana Paladini, candidata alle elezioni amministrative di Fiano Romano lo scorso 4 ottobre con la lista Insieme per Fiano, ha preso 401 preferenze e non 342, come da Noi erroneamente scritto sulla versione cartacea del settimanale.

Ci scusiamo con l’interessata per la svista.

(A. I.)