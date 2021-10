TIVOLI – La manifestazione (con strafalcioni) per la chiusura dell’Olivieri, finisce su Striscia la Notizia

C’era anche Striscia la Notizia alla manifestazione contro la chiusura dell’Olivieri di Tivoli (vedi la diretta di Tiburno). L’inviata Angelica Massera ha riportato la voce di tre studenti e sottolineato gli strafalcioni: “La scuola insegna, non impara” – corregge uno di loro. Dopo la messa in onda, sui Social, impazza la polemica dei tiburtini. “Ma che figuraccia che abbiamo fatto” oppure “Se uno ha voglia di studiare studia pure in cantina”.

PER GUARDARE IL VIDEO DI STRISCIA (CLICCA QUI)

Un problema serio, quello dell’Olivieri, arrivato al centro delle cronache locali e del consiglio comunale tiburtino.

L’istituto professionale è stato chiuso dopo il primo giorno di scuola a seguito delle verifiche antisismiche e statiche. A distanza di tre settimane dalla chiusura e dalla prima, spontanea, manifestazione gli alunni, le famiglie ed i docenti chiedono notizie sulle modalità con cui proseguirà l’anno scolastico.

La Città Metropolitana, competente per le scuole superiori, ha optato per la realizzazione di un istituto provvisorio, con dei moduli prefabbricati, in un terreno messo a disposizione dal Comune a Villa Adriana.

Però, per stessa ammissione dell’ex vice sindaca della Città Metropolitana, Teresa Zotta, le prime aule si potranno vedere a gennaio. Intanto gli alunni sono in dad e non possono svolgere le importanti attività nei laboratori.