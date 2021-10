Polemiche di genitori ed alunni dopo il servizio di Striscia la Notizia per l’Olivieri

Il servizio andato in onda su Striscia la Notizia, martedì sera, ha scatenato un coro di proteste da parte dei protagonisti. Era tanto atteso da tanti genitori, alunni e docenti, per contribuire alla causa dell’Olivieri, e delle richieste di molti che spingono verso una soluzione alternativa a Villa Adriana. Alla fine, dopo la messa in onda, è stato considerato un boomerang.

“Noi mamme, le 4 della delegazione, ci DISSOCIAMO da striscia la notizia di questa sera” commenta Manuela Vendetti.