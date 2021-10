L’Organizzazione mondiale della sanità ci riprova

La seconda indagine sarà effettuata da un nuovo team che ha l’obiettivo di dare chiarezza

Ginevra. Si vuole studiare l’ origine del Covid. Ventisei esperti selezionati su una settecento candidati, debbono arrivare al risultato di dire al mondo come si è determinata la variante al coronavirus che ha falcidiato in tutto il mondo. La ragione di questa nuova ricerca risiede nella volontà di comprendere i nuovi agenti patogeni al fine di comprendere future epidemie. Tutti ricordano la missione fallita in Cina, anche a causa – come si è riferito – della scarsa collaborazione degli addetti al lavoro. Anche Joe Biden ha lamentato il fatto che la Cina ha addirittura ostacolato le ricerche sulle origini di questo nuovo coronavirus. Pechino ha respinto le accuse. Ora si vedrà il livello di collaborazione in questa nuova ricerca.