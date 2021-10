MENTANA – BMW a fuoco, indagano i carabinieri

Attimi di paura stanotte in località Santa Croce a Mentana, dove è andata a fuoco una macchina: una Bmw. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che cercano di capire se l’incendio sia doloso o meno. Al momento non si esclude nessuna pista. Si cercano telecamere che possano aver ripreso immagini utili e si stanno ricostruendo rapporti e contatti del proprietario per capire se qualcuno potesse avercela con lui.

