Tivoli, Incidente su via Tiburtina: traffico rallentato

Uno scontro tra una Mercedes grigia e una moto, oggi pomeriggio, all’altezza della Trelleborg, ha fatto registrare due feriti e un forte rallentamento del traffico. L’autovettura stava svoltando dalla strada degli Orti verso sinistra, quando il motoveicolo è transitato su via Tiburtina. Secondo alcuni testimoni, l’impatto è stato molto violento, ma l’uomo alla guida della moto si è istintivamente rialzato, prima di riaccasciarsi sul ciglio della strada in attesa dei soccorsi. Pochi minuti dopo l’incidente, sul posto sono intervenute due ambulanze insieme ad una pattuglia dei Carabinieri e della Polizia Locale impegnate nei rilievi e nel regolare il traffico.

Il motociclista e la conducente della Mercedes sono portati via in ambulanza. Le condizioni non dovrebbero essere gravi.