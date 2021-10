Monterotondo. Al quartiere Piedicosta avviati due cantieri

In località Piedicosta nel comune di Monterotondo sono partiti i lavori per il ripristino pavimentazione e manto stradale. Il primo in via Cilento, effettuato da Acea Ato2 a seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale nel piano degli investimenti 2021-2023, per la nuova rete idrica e per il successivo ripristino del manto stradale. L’intervento completa la bonifica idrica anche in via Monti Sabini e che continuerà per Largo Gran Sasso e parte di via dell’Aeronautica.

Il secondo intervento concerne il consolidamento del piazzale su via Monte Cristallo, angolo via Monte Circeo, che consentirà di rendere i parcheggi. I lavori, riguarderanno anche le asfaltature di alcune strade limitrofe nella zona via Val Gardena e via Val di Fassa.