Sono state consegnate all’ARES 118 undici nuove auto mediche 4×4. I mezzi vantano la presenza a bordo del massaggiatore cardiaco automatico e quella dell’eco fast per realizzare ecografie in occasioni di emergenza, i mezzi entreranno in servizio sul territorio già alla fine di questo mese, e andranno a sostituire quelli attualmente in uso.