Tutta colpa di un uomo brizzolato: l’ultimo romanzo di Francesco Di Giulio

Pomeriggio all’insegna della cultura giovedì 21 Ottobre 2021, all’accademia teatrale “Villa 26 Academy” di Guidonia Montecelio dove, dalle ore 18.00, dove l’autore Francesco Di Giulio presenterà il suo quarto libro dal titolo Tutta colpa di un uomo brizzolato.

Classe ’84 e mentanese di nascita, dopo un periodo vissuto ad Amsterdam Di Giulio decide di tornare a Roma dove si dedica totalmente alla scrittura, ricreando nei suoi testi storie e personaggi ai quali è impossibile non affezionarsi, grazie anche a una scrittura spigolosa e pungente che instilla nei lettori e nelle lettrici dubbi e spunti di riflessione.

Oltre a essere uno scrittore dalle grandi doti comunicative, Di Giulio ha avviato l’iniziativa “100 libri per Roma”, che consiste nel distribuire 100 copie gratuite dei suoi libri in varie zone di Roma, tra cui metropolitane, treni, parchi e luoghi di cultura, in stile “caccia al tesoro” poiché, citando le sue parole: “La lettura dev’essere libera e i sogni alla portata di tutti”.