“Arrestare Mattarella”, l’appello da Tivoli dell’ex generale Pappalardo

Arrestare il presidente della Repubblica Mattarella e fermare Mario Draghi, reo di aver imposto in Italia la ‘dittatura del Green Pass’. Sono le parole d’ordine dell’Operazione Tuono. A ribattezzarla così l’ideatore il generale dei Carabinieri in pensione, oggi degradato, Antonio Pappalardo. L’annuncio ieri pomeriggio per le strade di Tivoli con un megafono. “Oggi avrà inizio l’Operazione Tuono. L’appuntamento è alle 14 a piazza San Giovanni a Roma. Se siamo quattro gatti, non possiamo fare niente. Ma se siamo tantissimi e se polizia e carabinieri non arrestano gli abusivi, li licenziamo, perché siamo il popolo sovrano”. Dopo pranzo, il generale ‘marcia’ su Roma. “Siamo i cittadini che stanno lottando contro la menzogna, contro l’inganno, contro le falsità di una pandemia che si sono inventati. Oggi chiudiamo i conti con questi signori”. All’appuntamento a piazza San Giovanni però arrivano solo poche persone. Più o meno le stesse che stamattina a mezzogiorno si sono ripresentate fuori piazzale Clodio per riproporre gli stessi annunci.

