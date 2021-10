Tivoli – Al via al progetto “Eco Scuola Plastic Free”

Lo scorso luglio, il Comune di Tivoli, ha emanato un’ordinanza che mette al bando la plastica monouso negli esercizi commerciali dal gennaio 2022. Questa volta però ad essere protagonisti sono i bambini delle scuole primarie del territorio: si tratta di 2089 alunni provenienti da tutti gli istituti comprensivi di Tivoli, ai quali saranno dedicate delle lezioni di educazione ambientale focalizzate sul plastic free svolte in collaborazione con gli educatori di NaturalMente Srl e La Fenice Cooperativa Sociale.

Dunque Partirà oggi, 21 ottobre, “Eco Scuola Plastic Free”, progetto del Comune di Tivoli, realizzato con il supporto di Asa Tivoli Spa, finanziato dalla Regione Lazio. L’iniziativa didattico-educativa, durerà fino al 31 ottobre,

Dopo le giornate di formazione ai bambini verranno consegnate delle borracce in alluminio che sostituiranno le classiche bottigliette in plastica monouso. Su queste, sarà presente un Qr Code che, indirizzerà i bimbi su una pagina dedicata del sito di Asa, su cui saranno localizzate le fontanelle di acqua potabile del territorio dove riempire le loro borracce.

Un lavoro di squadra tra istituzioni e cittadini quello che sta a piccoli passi costruendo una Tivoli Plastic free”, Dopo l’importante risultato già raggiunto in alcune scuole e – in fase di implementazione in tutti i plessi scolastici – legato all’eliminazione delle bevande in imballaggi in plastica e bioplastica monouso oggetto della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastic), Asa, in uno con l’Assessorato all’Ambiente, presentano con soddisfazione la mappa delle “Vie dell’Acqua”: una rete di 54 tra fontane e fontanelli aperti al pubblico che erogano acqua potabile.