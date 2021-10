Covid, in Europa rialza la testa, meglio solo in Italia

La Gran Bretagna registra il record di contagi Covid da luglio. La Germania si prepara al picco dei casi. In Russia, in un’altra giornata con oltre 1000 morti, torna il lockdown a Mosca. Il coronavirus rialza la testa in Europa, mentre Oms e Ema tengono d’occhio la variante Delta ‘plus’, l’ultima minaccia. La pandemia di Covid “si trascinerà per tutto il 2022”, prevede Bruce Aylward, esperto dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), delineando un quadro allarmante nel quale “i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno”. Meglio solo in Italia dove ieri il report dell’Istituto superiore della sanità rivelava un Rt nazionale a 0.86.

Secondo il presidente dei virologi italiani, la variante AY.4.2 “non dovrebbe creare assolutamente alcun problema per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini” anti-Covid oggi disponibili.