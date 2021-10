Indiana Jones e Borsellino

Solitamente cerca tesori nascosti fra mille trappole e una serie infinita di avventure, ma recentemente Idiana Jones (Harrison Ford) nel mondo reale ha perso la sua carta di credito nella località balneare di Mondello (Palermo) “utilizzata” per trascorrere alcune ore di relax. Alla ricerca del “tesoro” smarrito l’attore è stato prontamente scoperto dai palermitani, che hanno assediato il locale all’interno del quale Harrison Ford si è trincerato. Perciò è entrata in azione la Polizia di Stato che è riuscita a trovare l’oggetto perduto dalla star hollywoodiana donando un happy end alla vicenda, proprio come nei film della fortunata serie con l’archeologo avventuriero. A restituire la carta di credito sono stati i poliziotti del commissariato guidato da Manfredi Borsellino il figlio del giudice Paolo, barbaramente ucciso nella strage in via D’Amelio da Cosa Nostra.

FGI