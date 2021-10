ECCELLENZA FEMMINILE – Lazio sette bellezze: battuto il Valmontone a domicilio 

Le biancocelesti, favorite per la promozione dopo la finale dello scorso anno persa contro il Trastevere, hanno messo a segno la prima vittoria in campionato dopo il rocambolesco pareggio in casa con il Frosinone (2-2) della settimana scorsa. Il primo tempo terminato sullo 0-2 con gol di Marchese e D’Angelo, in giornata di grazia, ha visto fin da subito le aquilotte voler incanalare la partita sui binari giusti. Dall’altra parte le giallorosse hanno provato a lottare a lungo soprattutto nella prima mezz’ora cercando con il proprio capitano Lanna di spezzare il ritmo delle biancocelesti. Per il Valmontone sono state fatali le due disattenzioni in zona difensiva che hanno fornito alla Lazio, prima il vantaggio e poi il raddoppio. Le biancocelesti in campo con un 3-4-1-2: l’italo brasiliana Neka in posizione di mezzala a rifornire le due attaccanti D’Angelo e Marchese e a mandare in porta a turno Marcon e Siclari. Il rientro di Pinheiro e la prestazione sopraffina di Beita in versione assist-woman hanno reso il centro campo laziale la vera e propria chiave della gara. La linea difensiva a tre con Di Marco a spingere accorciando il campo spesso e volentieri, ha completato il meccanismo tattico di giornata. D’Angelo sfrutta le sue occasioni e non perdona fornendo una prestazione proficua e da punta vera, quella che non perdona nei momenti topici della gara quando capitano le occasioni giuste. Marchese più larga ha bilanciato l’attacco laziale fornendo anche qualche recupero importante in copertura, stessa cosa per Siclari che dalla parte opposta ha cantato e portato la croce cercando anche qualche giocata più coraggiosa. Certo è che la concretezza di giocatrici come Marcon e appunto D’Angelo non lasciano scampo alle avversarie.