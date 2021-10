PROMOZIONE – Lo Zena sfiora il colpaccio: al Leprignano finisce 1-1

Mister Benigni sceglie lo stesso undici della partita vinta in casa contro il Fiano Romano: Somma tra i pali, difesa a quattro con Manna e capitan Filippi coppia centrale, Scancella a destra e Mechelli a sinistra. Centrocampo a tre con Barbetti in cabina di regia coadiuvato da Pecorari e Palma. In attacco, Proietti agiva dietro le due punte Nocerino ed Italiano.

Mister Porcari per il suo Zena sceglie invece in 4-3-3: Maiorani in difesa della porta, difesa con il classe 2003 Amici a destra, Clemenzi a sinistra, Alfonsetti (classe 2001) e Fraschetti coppia centrale. A centrocampo agiscono Perrone e Simone, con Libertini in posizione leggermente più avanzato. In attacco, il tridente è formato da Grassi a sinistra, Marini al centro e De Cenzo a destra.

Non tantissimo pubblico al Leprignano, soprattutto se consideriamo il numero di persone presenti per il match con il Fiano. Da segnalare anche qualche supporter della squadra ospite.

Primo Tempo

Partita bloccata nel primo quarto d’ora, con lo Zena che però sembra più propositivo. Alla prima occasione però passa in vantaggio la formazione locale: pallone lungo sul quale si avventa Nocerino, bravo a recuperare il possesso e saltare l’avversario, sul cross arriva Proietti che con un portentoso stacco di testa anticipa tutti e batte Maiorani. La reazione dello Zena è immediata, tanto che il pareggio arriva meno di un minuto dopo: rinvio corto di Somma che finisce sui piedi di Simone, bravo ad avanzare in progressione ed a servire un buon pallone teso in mezzo all’area sul quale si avventa De Cenzo, altrettanto bravo ad anticipare Somma in uscita e ad infilare in rete. Il match si accende: al 25’st Italiano sfiora un eurogol, grazie ad una splendida rovesciata su corner battuto da Barbetti che si stampa sulla traversa. Nel finale di frazione una punizione ancora di Barbetti trova il colpo di testa vincente di Manna ma la posizione di partenza del centrale del Passo Corese è irregolare. Dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Nella ripresa partono forti i padroni di casa, in particolare Nocerino (uno dei migliori in campo) che al primo minuto si crea lo spazio tra tre avversari e calcia a giro del vertice dell’area di rigore sfiorando solamente il secondo palo. Dopo un quarto d’ora altra occasione importante per i bianconeri: Proietti riceve palla e punta il fondo del campo, poi mette un pallone rasoterra arretrato per l’accorrente Palma che prima si fa murare la conclusione da un difensore, poi sulla ribattuta calcia debolmente consentendo una facile presa a Maiorani. Gli ospiti tornano a rendersi pericolosi nella seconda parte della ripresa: al 28’st corner battuto da Perrone che pesca Fraschetti, il quale di testa manda alto da buona posizione. Subito dopo, Somma direttamente dalla rimessa dal fondo riesce ad imbucare Italiano che però uno contro uno con Maiorani prova a scavalcarlo con un pallonetto senza però inquadrare lo specchio della porta.

Nel finale i grifoni sfiorano la vittoria, venendo fermati solamente da due legni: al 37’st bello scambio tra i due neoentrati Coccia e Sinceri con quest’ultimo che calcia dal limite dell’area trovando solamente il montante della porta difesa da Somma. Al 42’st episodio dubbio: punizione dalla destra di Vivirito, Fraschetti colpisce di testa trovando ancora una traversa, il pallone poi torna in campo e sul successivo cross Filippi sembra intercettare la sfera con il braccio. Per il direttore di gara si può proseguire tra le proteste della compagine ospite. Il Passo Corese rischia anche nel recupero: bella triangolazione all’altezza della trequarti campo tra Treccia e Coccia con il n°14 che è libero di involarsi verso la porta, ma il classe 2001 pecca di freddezza e si fa murare da Somma, abile nel chiudere lo specchio della porta in uscita. Passo Corese – Zena Montecelio 1-1

Tabellino

S.S. Passo Corese

Somma, Scancella, Mechelli (17’st Varsalona), Barbetti (33’st Ubertini), Manna, Pecorari, Palma, Filippi, Nocerino (23’st Sinibaldi), Proietti, Italiano (45’st Bernardi). A disp: Vittori, Simonetti, Parrella, Graf Von Treuberg, Di Ienno. All: Benigni

Zena Montecelio

Maiorani, Amici, Clemenzi, Fraschetti, Alfonsetti, Simone, Grassi (38’st Treccia), Perrone, Marini (16’st Sinceri), Libertini (16’st Vivirito), De Cenzo (26’st Coccia). A disp: Virgili, Cerini, Dolce, Gagliassi, Marini. All: Porcari

Arbitro: sig. Luigi Conte (Ciampino); Assistenti: sig. Riccardo Poggetti (Roma 1), sig. Christian D’Onofrio (Ciampino)

Marcatori: 18’pt Proietti (PC), 19’pt De Cenzo (ZE)

Note: ammoniti 23’pt Barbetti (PC), 41’pt Alfonsetti (ZE), 45’pt all. Benigni (PC), 45’pt Marini (ZE), 38’st Treccia (ZE), 40’st all. Porcari (ZE), 41’st Manna (PC).

Rec: 1’pt – 3’st

Luca Pellegrini