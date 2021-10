Quando Roma annienta Cameria (Palombara Sabina)

Tutti gli imperi della storia sono nati da oppressioni, massacri e brutalità. A creare stermini per generare conquiste nel nord est è stata naturalmente Roma, come testimoniano i volumi di storia antica e pure una serie senza fine di romanzi. Il più originale è senza dubbio Romanitas (romanzo ucronico) della scrittrice britannica Sophia McDougall. È il primo di una trilogia di romanzi basati su un mondo in cui l’impero romano è arrivato fino all’ età contemporanea e domina la maggior parte del mondo. Gli altri due romanzi del ciclo sono Roma brucia e Il sangue di Roma. Ritornando alla realtà storica una delle città che ha subito maggiormente la violenza dei romani è stata Palombara Sabina. In un tempo lontano il suo nome era Cameria. In questo luogo Romolo avrebbe combattuto, uccidendo 6.000 dei suoi abitanti ed installato una colonia romana. Sono diverse le città latine che si ribellano senza successo all’esercito romano, che oltre alla conquista solimatamene porta via diversi schiavi fenomeno che aumenta con le occupazioni. Queste persone, ricordiamo, dopo essere stati venduti al mercato diventavano oggetti a disposizione totale del padrone, che sovente li marchiava a fuoco come identificazione della sua proprietà. Non avevano dignità giuridica, non potevano possedere né beni di proprietà e neppure una propria famiglia.

