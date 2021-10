Si avvicina l’apertura per il Polisportivo al Bivio di Guidonia. Dopo la dichiarazione di agibilità del primo ottobre, martedì 19 ottobre il dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Guidonia Montecelio Egidio Santamaria ha affidato direttamente gli interventi di pulizia alla ditta “Euro&Promos Fm Spa” di Udine per un importo di 19 mila 999 euro e 50 centesimi, circa mille euro in meno della prima offerta economica di 21.072,56 al netto dell’iva.

L’azienda dovrà pulire l’area perimetrale esterna e i locali all’interno del Polisportivo per assicurare il recupero di condizioni igieniche adeguate.

In particolare per rendere possibile compiutamente il ripristino della funzionalità del complesso dell’impianto occorre rimuovere i detriti accumulati e depositati nel corso del tempo lungo tutto il marciapiede perimetrale esterno alla struttura. Inoltre è necessario rimuovere la spessa coltre di guaino aviario, la vegetazione presente sulla pavimentazione e oltre ai diversi detriti e materiali dislocati in vari punti del perimetro esterno in mattonato.

La “Euro&Promos Fm Spa” dovrà altresì eseguire un accurato intervento di pulizia all’interno del polisportivo, in particolare nell’area piscina, nell’area pallacanestro e nei locali disimpegno, bagni e spogliatoi.

Vale la pena evidenziare che le modalità di affidamento prescelte sono state quelle dell’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici a causa della esigenza impellente avvertita dall’Amministrazione comunale di aprire il complesso polisportivo a beneficio della collettività e dell’associazionismo sportivo e culturale presente sul territorio o variamente interessato

