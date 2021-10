Morlupo, il Comune punta a comprare un appartamento nel Castello, rischio “sfratto” per un anziana

Rischio “sfratto” per una ottantenne di Morlupo; il Comune, rivendicando il diritto di prelazione, ha deciso di comprarne l’appartamento ricavato in un’ala del Castello Orsini dove vive l’anziana per il prezzo d’acquisto di trent’anni fa, circa 85 milioni di lire, nemmeno 40.000 euro. Ne è nato un braccio di ferro e una divisione in paese e nella stessa amministrazione comunale. La pensionata con la stessa cifra infatti rischia di non poter acquistare un altro appartamento.

L’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Morlupo è stato votato il 20 luglio in consiglio comunale e punta all’acquisizione di un appartamento di pregio, della superficie di circa 194 metri quadri, sito all’interno di Palazzo Orsini, ovvero ciò che rimane del Castello di Morlupo, un edificio storico tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, in base a un decreto ministeriale del 1977”.

“Come amministrazione abbiamo scelto di esercitare questo diritto affinché i cittadini di Morlupo possano fruire di un bene che deve essere di tutti”, aveva fatto sapere il sindaco Ettore Iacomussi a luglio. L’acquisizione al patrimonio del Comune, secondo gli amministratori, permetterebbe di tutelare al meglio il bene, secondo le prescrizioni della Sovraintendenza, ripristinando il tetto ove adesso è stato realizzato un terrazzino.

Ora l’amministrazione comunale ha redatto una nota sul caso che alleghiamo integralmente.