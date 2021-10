Alessandri: “Massimo impegno per evitare aumento pedaggi”

Scongiurare il caro pedaggi, questo è l’obbiettivo posto dalla Regione e dall’Assessore ai regionale ai trasporti Mauro Alessandri. Va scongiurata l’ipotesi di ulteriori costi che andrebbero ad incidere ulteriormente sulle tasche di migliaia di pendolari che utilizzano quel tratto di strada per muoversi all’interno del territorio e per raggiungere località vicino la Regione Abruzzo. Un costante lavoro dovrà essere svolto un lavoro a tu per tu con le due amministrazioni Regionali (Lazio e Abruzzo n.d.r) oltre che dagli amministratori locali dei tantissimi comuni coinvolti dove chiaramente le regioni dovranno farsi carico delle istanze di tutti gli interessati di fronte al Governo.

Si tratta di una problematica che va avanti da troppo tempo e che con la mancata approvazione dei Piani economici e finanziari rischia di trasformarsi in una doppia beffa per i cittadini, costretti a pagare un ulteriore rincaro a fronte dei mancati interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della A24 e A25.

Secondo Alessandri è dunque necessario creare un tavolo interistituzionale con l’obiettivo di individuare tariffe adeguate oltre ad ogni iniziativa possibile utile a garantire la massima sicurezza nella percorrenza dei tratti autostradali coinvolti.