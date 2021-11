Guidonia chiede l’indirizzo sportivo per lo Scientifico

Mobilitazione a Guidonia per avviare l’apertura di un liceo a indirizzo sportivo, visto che l’unico presente in zona, allo Spallanzani di Tivoli, sbarra le porte agli studenti non residenti. A promuovere una petizione il Polo Liceale di via Roma che ha raccolto le firme dei genitori per rendere completa l’offerta formativa. Una petizione indirizzata all’ufficio scolastico regionale e agli enti locali. Un’idea di Eusebio Ciccotti, dirigente del polo liceale più grande del Lazio con i suoi duemila studenti. “Ogni anno”, rivela, “abbiamo richieste di istituire l’indirizzo sportivo allo Scientifico. Così abbiamo deciso di interpellare i genitori”.

Condividi l'articolo: